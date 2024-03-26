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Светофор упал на грузовик в Ленинском районе Новосибирска

Светофор не успели ввести в эксплуатацию.

Источник: Соцсети

В Новосибирске на улице Троллейной светофор упал на грузовик. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».

Инцидент произошел вблизи ЖК «Софийский квартал». Местная жительница написала, что данный светофор установили несколько месяцев назад, однако так и не ввели в эксплуатацию.

«Всю зиму по темноте люди и дети переходили по нерегулируемому пешеходному переходу, где летают фуры, которые очень редко останавливаются», — пожаловалась сибирячка.

Сейчас жители близлежащих домов опасаются, что светофор в этом месте так и не заработает. Судя по фото, на месте работали сотрудники ДПС.

Напомним, в Новосибирске начали вводить интеллектуальную транспортную систему.