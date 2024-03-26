Светофор упал на грузовик в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске на улице Троллейной светофор упал на грузовик. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».
Инцидент произошел вблизи ЖК «Софийский квартал». Местная жительница написала, что данный светофор установили несколько месяцев назад, однако так и не ввели в эксплуатацию.
«Всю зиму по темноте люди и дети переходили по нерегулируемому пешеходному переходу, где летают фуры, которые очень редко останавливаются», — пожаловалась сибирячка.
Сейчас жители близлежащих домов опасаются, что светофор в этом месте так и не заработает. Судя по фото, на месте работали сотрудники ДПС.
Напомним, в Новосибирске начали вводить интеллектуальную транспортную систему.