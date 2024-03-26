В Новосибирской области устроили перестрелку во дворе дома

В социальной сети ВКонтакте в группе «Инцидент Новосибирск» опубликовали видео, на котором очевидцы засняли ночную перестрелку в селе Каменка Новосибирской области.
Сосед стоящего рядом дома успел заснять инцидент, на котором неизвестные люди большой компанией бурно ругались между друг другом и впоследствии открыли огонь. Мужчина, запечатлевший происшествие на камеру, незамедлительно позвонил в полицию.
В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области подтвердили большое количество звонков во время инцидента, однако когда сотрудники прибыли на место ЧП, участники уже разъехались в неизвестном направлении.
Сейчас дебоширов пытаются разыскать по камерам видеонаблюдения.
Напомним, что в Дзержинском районе Новосибирска произошла стрельба.