Полиция разыскивает участников перестрелки под Новосибирском

«В полицию поступил ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили. Следственно-оперативная группа полиции с экспертом-криминалистом произвели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, осмотр указанного места, изъяли гильзы, предположительно от травматического пистолета», — рассказали в региональном главке МВД.
СМИ и Telegram-каналы растиражировали видезоапись конфликта, произошедшего в ночь на 26 марта в селе Каменка. На кадрах видно, как мужчины громят автомобили на парковке, на записи слышны выстрелы.