В ЗАГСе Новосибирска произошла поножовщина: нападавший скончался

Напомним, что 18 марта семейная пара пришла в ЗАГС Новосибирска на развод. Их сопровождал мужчина. По некоторым данным он являлся родственником. Во время процедуры возник конфликт. В результате один из мужчин ранил другого в грудь ножом. После этого нападавший попытался свести счеты с жизнью.