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В Омске подросток сообщил о готовящемся теракте в аэропорту

Здание аэровокзала проверили, угрозы не найдено.

Источник: Om1.ru

По информации транспортной полиции, 16-летний подросток поссорился со знакомым в онлайн-игре и таким образом решил ему отомстить. Он позвонил в аэропорт, представился именем знакомого и сообщил о якобы существующей угрозе.

Здание аэровокзала проверили, предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было. Полицейские быстро установили местонахождение звонившего и задержали 16-летнего омича.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Юноше грозит штраф от 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.