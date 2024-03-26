В Омске подросток сообщил о готовящемся теракте в аэропорту

По информации транспортной полиции, 16-летний подросток поссорился со знакомым в онлайн-игре и таким образом решил ему отомстить. Он позвонил в аэропорт, представился именем знакомого и сообщил о якобы существующей угрозе.
Здание аэровокзала проверили, предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было. Полицейские быстро установили местонахождение звонившего и задержали 16-летнего омича.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Юноше грозит штраф от 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.