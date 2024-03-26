Трое хабаровчанок отдали мошенникам 8 млн рублей

На уловки мошенников накануне попались трое хабаровчанок. Обманутые разными схемами, женщины перевели преступникам около 8 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одной из жертв телефонных мошенников стала 51-летняя воспитательница детского сада. Женщине пришло сообщение от имени «начальника», который попросил посодействовать «сотруднику полиции», разбирающемуся с утечкой личной информации.
Через некоторое время воспитательнице действительно поступил звонок. Неизвестный на том конце провода сообщил, что на имя потерпевшей берут кредиты и займы в разных организациях. Для предотвращения операций «полицейский» дал совет: оформить встречные кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».Поверив, женщина оформила несколько займов и перевела в неизвестном направлении 1 млн 800 тысяч рублей.
Вторая потерпевшая — преподаватель одного из колледжей Хабаровска — отдала преступникам 4 млн 500 тысяч рублей. Все эти деньги потерпевшая взяла в кредит.
— Как и в первом случае, ей с фейковой страницы написала якобы руководитель. Затем последовал звонок от «сотрудника правоохранительных органов» с информацией о возможном уголовном преследовании из-за переводов в недружественные страны. Напуганную женщину вынудили закрыть банковский вклад, взять четыре займа и отправить всю сумму по указанным реквизитам, — прокомментировали в УМВД по Хабаровску.
Еще одну жительницу краевой столицы преступники обманули от имени сотрудников сотовой связи. Во время телефонного разговора они сообщили ей, что некие мошенники включили по ее абонентскому номеру функцию переадресации и все смс-сообщения уходят злоумышленникам. Чтобы избежать утечки данных, собеседник попросил обеспечить ему удаленный доступ к телефону горожанки.
Затем с потерпевшей связался «сотрудник банка» и рассказал, что на ее имя пытаются взять кредиты. Как и во многих других случаях, для отмены операции нужно оформить встречные займы. Выполнив все указания в точности, хабаровчанка отправила преступникам 1 млн 600 тысяч рублей.
По всем фактам произошедшего возбуждены уголовные дела. Причастных разыскивает полиция.