Трое хабаровчанок отдали мошенникам 8 млн рублей

Еще одну жительницу краевой столицы преступники обманули от имени сотрудников сотовой связи. Во время телефонного разговора они сообщили ей, что некие мошенники включили по ее абонентскому номеру функцию переадресации и все смс-сообщения уходят злоумышленникам. Чтобы избежать утечки данных, собеседник попросил обеспечить ему удаленный доступ к телефону горожанки.



Затем с потерпевшей связался «сотрудник банка» и рассказал, что на ее имя пытаются взять кредиты. Как и во многих других случаях, для отмены операции нужно оформить встречные займы. Выполнив все указания в точности, хабаровчанка отправила преступникам 1 млн 600 тысяч рублей.



По всем фактам произошедшего возбуждены уголовные дела. Причастных разыскивает полиция.