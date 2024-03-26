В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.