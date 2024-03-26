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В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”», — говорит в сообщении.

Силы ПВО сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО, уточнили в ведомстве.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.

ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.