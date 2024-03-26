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Студента ДВФУ задержали за шутку о бомбе: в наручниках доставили в отдел

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта, ФедералПресс. На острове Русский задержан молодой человек, который пошутил, что в его автомобиле находится бомба. Сейчас его допрашивают правоохранительные органы.

Источник: РИА "Новости"

«Он сказал, что в его машине находится бомба, а после сказал, что это шутка, автомобиль проверили правоохранительные органы и ничего не нашли», — рассказывают очевидцы произошедшего.

Известно, что все происходило около корпуса L в ДВФУ. На место незамедлительно прибыли кинологи с собаками, сотрудники полиции и Росгвардии. После проверки автомобиля молодого человека в наручниках доставили в отдел для разбирательств.

Напомним, в 23 марта около ТРЦ «Седанка Сити» Росгвардия задержала двух мужчин, которые на парковке находились с охолощенным оружием. В отношении них возбуждено уголовное дело.