Прокуратура потребовала срочно расселить людей из жилого дома в Омске из-за угрозы обрушения

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки соблюдения требований жилищного законодательства при переселении граждан из находящегося в аварийном состоянии многоквартирного дома № 21 по ул. 20 лет РККА, поврежденного во время пожара, вскрылись проблемы, способные повлечь обрушение дома.
"Установлены технические недостатки дома, способные повлечь его обрушение.
Несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью проживающих в доме граждан, Администрация г. Омска не принимает должных мер по их расселению", — говорится в официальном сообщении омской прокуратуры.
В целях защиты прав местных жителей прокуратура направила иск в суд с требованием обязать орган местного самоуправления незамедлительно расселить указанный аварийный дом. В настоящее время иск находится на рассмотрении.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 19 января 2024 года в указанном доме произошел пожар (на фото), в результате которого, по данным городской администрации, пострадали 10 квартир. В марте дом был признан аварийным со сроком расселения до 31 декабря 2031 года.
В понедельник, 25 марта 2024 года, жильцы дома пожаловались в соцсетях на разрушающийся потолок в одной из квартир. В мэрии на это ответили, что собственник сделал незаконную перепланировку, перенеся мокрую зону другое место.