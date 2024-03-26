Прокуратура потребовала срочно расселить людей из жилого дома в Омске из-за угрозы обрушения

Как ранее сообщал «СуперОмск», 19 января 2024 года в указанном доме произошел пожар (на фото), в результате которого, по данным городской администрации, пострадали 10 квартир. В марте дом был признан аварийным со сроком расселения до 31 декабря 2031 года.