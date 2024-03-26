«Боевое, так точно!»: мужчина с автоматом, из-за которого людей в панике эвакуировали из ТРЦ, оказался рецидивистом

Пятый день вся страна скорбит после трагедии, которая произошла в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта по Москве, и Приморье — не исключение. На фоне этих событий случившийся на второй день после теракта переполох во Владивостоке (в ТРК «Седанка Сити») оказался для многих жителей шокирующим. В здании прошла массовая эвакуация. Паникующих людей вывели на улицу, а после полиция и Росгвардия задержали на парковке двух мужчин. У одного из них в руках был охолощенный автомат Калашникова, а в машине нашли гранаты. К счастью, как позже выяснилось, страйкбольные.
Первым человеком, сообщившим о подозрительных людях на территории ТРК, был адвокат Герман Сыроватский. Он рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток» о том, почему мужчины показались ему подозрительными.
Охрана поверила не сразу
Как и большинство приморцев, узнавших о трагедии, Герман Анатольевич читал о событиях в «Крокус Сити». В этот же день он с семьей планировал отправиться в «Седанку Сити», чтобы купить новую микроволновку, но жена отговаривала его, ссылаясь на накалившуюся после теракта обстановку. Он все же смог ее переубедить и, взяв десятилетнего сына, семья отправилась в торговый центр.
«Заехали на верхнюю стоянку у центрального входа и двинулись в ТРК. Пришлось проходить мимо точки общепита, и неожиданно ребенок восклицает: “Да у него “калаш!”. Я смотрю и вижу припаркованную машину, а рядом с ней мужчина в черной одежде и автоматом Калашникова, ствол вниз направлен. Первая моя мысль — государство побеспокоилось о безопасности и покое жителей, выставило вооруженных людей, чтобы поддерживали порядок и сработал в случае террористической угрозы”.
Адвокат решил подойти чуть ближе к незнакомцу. И мысль о том, что это сотрудник силовых структур, рассеялась. Мужчина выглядел неопрятно, да и вел себя странно:
"За 25 лет адвокатской деятельности я защитил немало наркоманов. По моторике и выражению глаз этого человека я подумал, что, возможно, он употребляет легкие вещества, Поэтому я решил разобраться, и между нами развернулся следующий диалог:
— Оружие боевое или выхолощенное?
— Боевое, так точно!
— Вы стрелять здесь собрались?
— Да запросто.
Причем, отвечал он без шуток. Я, решив, что разговаривать с ним больше не о чем, пошел дальше, и услышал, как он передернул затвор, то есть, из магазина загнал патрон в патронник".
Пускать дело на самотек нельзя было. Оказавшись в торговом центре, адвокат подошел к охраннику и рассказал о случившемся. По какой-то причине мужчина поверил в сказанное не сразу, возможно, на фоне трагичных событий подумал, что это розыгрыш. Но когда охранника вывели на улицу и показали вооруженного человека, тот поднял тревогу. Параллельно супруга Германа Сыроватского позвонила на 112.
А дальше произошло все то, о чем уже писала «Комсомолка». Посетителей и персонал ТРК вывели на улицу. Мужчина с оружием в руках и его товарищ пытались скрыться, но не успели, их скрутили. Кадры редакция публиковала в Telegram-канале.
На одного из них уже завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. В отделении полиции мужчина рассказал, что никого не хотел пугать и даже не подумал, что его действия вызовут такую реакцию.
Хотели пострелять
«По версии этих мужчин, они проснулись в Покровке, так сказать, после бурной ночи, и решили пострелять, но патроны закончились. В интернете нашли продавца боеприпасов, но человек отказался ехать к ним. Решили встретиться на нейтральной территории, которой и стала парковка на “Седанке”. Торговец спросил, как же он их узнает, на что получил ответ одного из мужчин: “Я буду с оружием”, — рассказал Герман Анатольевич.
Собеседник добавил, что у задержанного с автоматом есть судимости за разбой, кражу и грабеж, а на его товарища завели уголовное дело за незаконное хранение оружия.
Гордость за сына
После случившегося губернатор Приморья Олег Кожемяко наградил Германа Сыроватского. Адвокат получил почетный знак, к которому прилагается выплата, книгу, фонарик, конверт. Не остался без внимания и его десятилетний сын:
«За ребенка я испытал радость и гордость. Что касается меня, то было приятно, что мне уделили внимание, но думаю, на моем месте любой поступил бы также. Полученные деньги я планирую направить в центр содержания детей, оставшихся без попечения родителей».