«Боевое, так точно!»: мужчина с автоматом, из-за которого людей в панике эвакуировали из ТРЦ, оказался рецидивистом

Пятый день вся страна скорбит после трагедии, которая произошла в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта по Москве, и Приморье — не исключение. На фоне этих событий случившийся на второй день после теракта переполох во Владивостоке (в ТРК «Седанка Сити») оказался для многих жителей шокирующим. В здании прошла массовая эвакуация. Паникующих людей вывели на улицу, а после полиция и Росгвардия задержали на парковке двух мужчин. У одного из них в руках был охолощенный автомат Калашникова, а в машине нашли гранаты. К счастью, как позже выяснилось, страйкбольные.