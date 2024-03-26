Мужа экс-главы Новой Голландии задержали в Пулково за высказывания о «Крокусе»

В ведомстве отметили, что в интернете были выявлены публикации, в которых обнаружили признаки экстремизма. Их автором был 41-летний мужчина. Персональные данные задержанного не приводились. Однако информированный источник РИА Новости сообщил, что это Николай Конашенок — муж бывшей главы АНО «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, которая после высказываний супруга о трагедии в «Крокусе» покинула занимаемый ей 13 лет пост.