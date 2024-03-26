Мужа экс-главы Новой Голландии задержали в Пулково за высказывания о «Крокусе»

В ведомстве отметили, что в интернете были выявлены публикации, в которых обнаружили признаки экстремизма. Их автором был 41-летний мужчина. Персональные данные задержанного не приводились. Однако информированный источник РИА Новости сообщил, что это Николай Конашенок — муж бывшей главы АНО «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, которая после высказываний супруга о трагедии в «Крокусе» покинула занимаемый ей 13 лет пост.
— Сотрудники Центра «Э» задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем покинуть Российскую Федерацию. Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — передает сообщение ведомства агентство.
Шатуновская покинула свой пост после высказываний супруга о теракте в «Крокусе», сообщила пресс-служба АНО «Новая Голландия». В одной из социальных сетей она уточнила, что больше не может занимать должность, поскольку член ее семьи «позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания».
Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших на данный момент составляет 139 человек, а пострадавших — 182. Подозреваемых в совершении теракта задержали. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».