Прокуратура Башкирии проводит проверку по пожару с многодетной семьей

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту пожара, в результате которого целая многодетная семья попала в реанимацию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным МЧС, в жилом доме в д. Кушеево Абзелиловского района произошла разгерметизация газового котла. В больницу в тяжелом состоянии попали две взрослые женщины и три маленькие девочки.
«Прокуратура Абзелиловского района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования», — говорится в сообщении.
Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки.