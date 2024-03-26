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Прокуратура Башкирии проводит проверку по пожару с многодетной семьей

Трагедия произошла в д. Кушеево Абзелиловского района.

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту пожара, в результате которого целая многодетная семья попала в реанимацию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным МЧС, в жилом доме в д. Кушеево Абзелиловского района произошла разгерметизация газового котла. В больницу в тяжелом состоянии попали две взрослые женщины и три маленькие девочки.

«Прокуратура Абзелиловского района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования», — говорится в сообщении.

Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки.

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