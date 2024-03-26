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В Тюкалинске пьяный водитель сбил троих подростков

ЧП случилось в Тюкалинске.

Источник: пресс-служба ГИБДД по Омской области

Авария произошла в понедельник, 25 марта. Около 21:20 в городе Тюкалинск водитель автомобиля ВАЗ-21083 наехал на троих подростков. Пострадали две 17-летние девушки и 16-летний юноша. Им понадобилась медицинская помощь.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля был за рулём с признаками алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении 34-летнего мужчины возбуждены административные делопроизводства. Ему грозит крупный штраф.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.