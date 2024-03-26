Ребёнок пострадал в столкновении Lexus и Toyota Mark II во Владивостоке

Автомобили Lexus Rx 450h Hybrid и Toyota Mark II столкнулись 26 марта во Владивостоке, пострадали оба водителя и 10-летний ребёнок, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморью.
ДТП случилось в районе дома № 20/2 на Народном проспекте. Предварительно известно, что 54-летний мужчина за рулём Lexus не уступил дорогу машине на главной дороге при выезде с прилегающей территории.
За рулём Mark II был 26-летний молодой человек. Пострадавший ребёнок ехал в автомобиле Lexus. Всем троим потребовалась медицинская помощь.
Водителя Lexus привлекли к административной ответственности за то, что не уступил дорогу другому автомобилю, а также за выезд в пешеходную зону.