В уральском городе эвакуировали многоэтажку из-за найденной гранаты

Накануне вечером в Каменске-Уральском прошла эвакуация жителей одной из многоэтажек на улице Набережная из-за угрозы взрыва. На чердаке, где идут ремонтные работы, нашли гранату и патроны. На место выезжали полицейские, спасатели и медики.
«На месте пришествия сотрудники полиции территориального ОВД провели эвакуацию 43 жильцов, в том числе 4 детей, и создали зону безопасности», — рассказали в полиции.
Подозрительную находку проверили специалисты саперной группы ОМОН регионального управления Росгвардии. Граната в итоге оказалась учебной и не представляла угрозы для жителей.
«Сотрудники полиции устанавливают, как подозрительные предметы оказались на чердаке жилого дома. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.