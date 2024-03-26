В уральском городе эвакуировали многоэтажку из-за найденной гранаты

Накануне вечером в Каменске-Уральском прошла эвакуация жителей одной из многоэтажек на улице Набережная из-за угрозы взрыва. На чердаке, где идут ремонтные работы, нашли гранату и патроны. На место выезжали полицейские, спасатели и медики.