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В уральском городе эвакуировали многоэтажку из-за найденной гранаты

Опасную находку обнаружили на чердаке в многоэтажке Каменска-Уральского.

Накануне вечером в Каменске-Уральском прошла эвакуация жителей одной из многоэтажек на улице Набережная из-за угрозы взрыва. На чердаке, где идут ремонтные работы, нашли гранату и патроны. На место выезжали полицейские, спасатели и медики.

«На месте пришествия сотрудники полиции территориального ОВД провели эвакуацию 43 жильцов, в том числе 4 детей, и создали зону безопасности», — рассказали в полиции.

Подозрительную находку проверили специалисты саперной группы ОМОН регионального управления Росгвардии. Граната в итоге оказалась учебной и не представляла угрозы для жителей.

«Сотрудники полиции устанавливают, как подозрительные предметы оказались на чердаке жилого дома. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.