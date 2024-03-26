В Красноярске загорелась огромная незаконная свалка в Ленинском районе

В Ленинском районе Красноярска загорелась огромная незаконная свалка. Об этом рассказали в Народном фронте.
Нелегальный мусорный полигон на улице Рязанской загорелся 24 марта. Пожар заметила руководитель «Экоинспекции» Красноярского края Марина Якубенко. Она вызвали полицию, пожарных и Минэкологии. С пожаром удалось справиться за несколько часов.
«Территория находится в частных руках. После нашего вмешательства Минэкологии обратилось в суд, чтобы понудить владельцев ликвидировать свалку. Но собственник игнорирует исполнение судебного решения, а свалка продолжает разрастаться. Ежедневно неизвестные свозят на место КамАЗы отходов», — рассказала Якубенко.
Общественники будут добиваться ликвидации свалки и рекультивации земли. Готовится обращение к приставам и в прокуратуру.
Ранее сообщалось о том, что крупный пожар в Красноярском крае уничтожил несколько тракторов и экскаваторов.