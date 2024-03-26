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В Красноярске загорелась огромная незаконная свалка в Ленинском районе

Пожар произошёл 24 марта на незаконной свалке по улице Рязанской.

Источник: ОНФ Красноярского края

В Ленинском районе Красноярска загорелась огромная незаконная свалка. Об этом рассказали в Народном фронте.

Нелегальный мусорный полигон на улице Рязанской загорелся 24 марта. Пожар заметила руководитель «Экоинспекции» Красноярского края Марина Якубенко. Она вызвали полицию, пожарных и Минэкологии. С пожаром удалось справиться за несколько часов.

«Территория находится в частных руках. После нашего вмешательства Минэкологии обратилось в суд, чтобы понудить владельцев ликвидировать свалку. Но собственник игнорирует исполнение судебного решения, а свалка продолжает разрастаться. Ежедневно неизвестные свозят на место КамАЗы отходов», — рассказала Якубенко.

Общественники будут добиваться ликвидации свалки и рекультивации земли. Готовится обращение к приставам и в прокуратуру.

Ранее сообщалось о том, что крупный пожар в Красноярском крае уничтожил несколько тракторов и экскаваторов.

пожары