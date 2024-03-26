В Красноярске загорелась огромная незаконная свалка в Ленинском районе

«Территория находится в частных руках. После нашего вмешательства Минэкологии обратилось в суд, чтобы понудить владельцев ликвидировать свалку. Но собственник игнорирует исполнение судебного решения, а свалка продолжает разрастаться. Ежедневно неизвестные свозят на место КамАЗы отходов», — рассказала Якубенко.