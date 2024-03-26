К экс-депутату в колонии подан иск из-за незаконной вывески на фасаде его здания

В инспекции «Ъ-Прикамье» пояснили, что Александр и Юлия Телепневы являются собственниками нежилого помещения, входящего в состав памятника архитектуры на ул. Сибирской, 19а. Объект культурного наследия является памятником истории Пермского края и носит наименование «Дом А. С. Алина, где в 1916—1920 гг. жили Б. Д. Греков, А. А. Фридман». Ответчики допустили размещение на фасаде этого здания вывески, проект которой не был согласован с органом государственной охраны. На фасаде памятника также размещен световой короб. «Тем самым допущено нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия», — отметили в инспекции. Требование взыскать с ответчиков неустойку истец заявил на случай того, если господа Телепневы не исполнят решение суда. Оно должно также побудить владельцев помещения своевременно исполнить судебный акт в случае удовлетворения исковых требований.