К экс-депутату в колонии подан иск из-за незаконной вывески на фасаде его здания

Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, в числе ответчиков по делу числится и супруга бывшего депутата регионального заксобрания Юлия Телепнева. Заявление госучреждения подано в суд 14 марта.
В инспекции «Ъ-Прикамье» пояснили, что Александр и Юлия Телепневы являются собственниками нежилого помещения, входящего в состав памятника архитектуры на ул. Сибирской, 19а. Объект культурного наследия является памятником истории Пермского края и носит наименование «Дом А. С. Алина, где в 1916—1920 гг. жили Б. Д. Греков, А. А. Фридман». Ответчики допустили размещение на фасаде этого здания вывески, проект которой не был согласован с органом государственной охраны. На фасаде памятника также размещен световой короб. «Тем самым допущено нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия», — отметили в инспекции. Требование взыскать с ответчиков неустойку истец заявил на случай того, если господа Телепневы не исполнят решение суда. Оно должно также побудить владельцев помещения своевременно исполнить судебный акт в случае удовлетворения исковых требований.
Согласно сервису 2ГИС, в здании на ул. Сибирской, 19а, располагается бар «Настойчивость», городской департамент образования, пермское общество российских немцев «Видергебурт», региональная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
В марте 2023 года суд приговорил Александра Телепнева к четырем годам колонии строгого режима. В ночь на 30 апреля 2022 года экс-депутат, находясь в пермском баре «Наташа», стал кидаться мебелью и посудой в посетителей и персонал. В результате пострадали сотрудник и клиент заведения. Позже потерпевшие заключили с господином Телепневым мировое соглашение, им возместили ущерб.