Доброволец из деревни Большой Двор погиб в зоне СВО

Юрий с 1987 года жил в деревне Большой Двор Бокситогорского района. С 1991 по 1994 годы проходил срочную и сверхсрочную службу в армии. Работал водителем в ГСХП «Красный Пахарь», затем — на автотранспортных предприятиях Пикалево, Тихвина и Петербурга.