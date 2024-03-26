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Доброволец из деревни Большой Двор погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Бокситогорского района Ленобласти Юрий Иудов.

Он погиб 10 марта, ему было 50 лет. Прощание с Юрием Иудовым состоится 27 марта в 10:00 в Большедворском культурном центре.

Юрий с 1987 года жил в деревне Большой Двор Бокситогорского района. С 1991 по 1994 годы проходил срочную и сверхсрочную службу в армии. Работал водителем в ГСХП «Красный Пахарь», затем — на автотранспортных предприятиях Пикалево, Тихвина и Петербурга.

В феврале 2023 года ушел на СВО добровольцем. Служил пулеметчиком 7 отдельного гвардейского мотострелкового полка береговых войск Балтийского флота РФ. Награжден медалью Минобороны РФ «За боевые отличия».