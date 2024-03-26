В Челябинске скончался пациент, пострадавший от взрыва самогонного аппарата

О трагедии сообщили в группе факультета во ВКонтакте.
В паблике математического факультета ЧелГУ о соцсети появилось сообщение о том, что 12 марта молодой человек получил множественные ожоги и был помещен в реанимацию.
«К сожалению, организм не выдержал… Студенты и сотрудники математического факультета ЧелГУ глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким Никиты. Обаятельный, общительный, жизнерадостный Никита навсегда останется в наших сердцах», — отмечено в сообщении в группе.
Напомним, что речь идет о ЧП, которое произошло 12 марта в квартире на улице Захаренко. Тогда в ванной комнате взорвался самогонный аппарат. От волны выбило стекла и входную дверь. Также сообщалось, что хозяина квартиры увезли в больницу.