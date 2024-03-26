В Челябинске скончался пациент, пострадавший от взрыва самогонного аппарата

Напомним, что речь идет о ЧП, которое произошло 12 марта в квартире на улице Захаренко. Тогда в ванной комнате взорвался самогонный аппарат. От волны выбило стекла и входную дверь. Также сообщалось, что хозяина квартиры увезли в больницу.