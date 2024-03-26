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В Челябинске скончался пациент, пострадавший от взрыва самогонного аппарата

Погибший человек оказался студентом Челябинского госуниверситета.

О трагедии сообщили в группе факультета во ВКонтакте.

В паблике математического факультета ЧелГУ о соцсети появилось сообщение о том, что 12 марта молодой человек получил множественные ожоги и был помещен в реанимацию.

«К сожалению, организм не выдержал… Студенты и сотрудники математического факультета ЧелГУ глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким Никиты. Обаятельный, общительный, жизнерадостный Никита навсегда останется в наших сердцах», — отмечено в сообщении в группе.

Напомним, что речь идет о ЧП, которое произошло 12 марта в квартире на улице Захаренко. Тогда в ванной комнате взорвался самогонный аппарат. От волны выбило стекла и входную дверь. Также сообщалось, что хозяина квартиры увезли в больницу.

несчастный случай