Владелец счета в Хабаровске сядет на скамью подсудимых за три миллиона рублей

Через этот счет буквально проводили деньги, которые были полученные незаконно. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, владелец счета передал данные счета неустановленному лицу. В последующем с помощью этого счета было похищено три миллиона рублей у жительницы Уфы. Мужчине инкриминируют сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Материалы уголовного дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.