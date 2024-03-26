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Владелец счета в Хабаровске сядет на скамью подсудимых за три миллиона рублей

В Хабаровске ждет суда местный житель, открывший счет в банке.

Источник: МК.RU Хабаровск

Через этот счет буквально проводили деньги, которые были полученные незаконно. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, владелец счета передал данные счета неустановленному лицу. В последующем с помощью этого счета было похищено три миллиона рублей у жительницы Уфы. Мужчине инкриминируют сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Материалы уголовного дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.