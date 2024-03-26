При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных

«Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области. При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части № 43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.