Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области, они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 13 воздушных целей на подлёте к городу, предварительно, два человека пострадали.

«Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области. При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части № 43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

МЧС