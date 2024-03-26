BMW распотрошила «Газель» на вантовом мосту, пробка — почти 10 км

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что в 2:40 поступила информация о ДТП на 55-м километре внутреннего кольца с участием двух легковых автомобилей. Они заняли первую и вторую полосы. Никто не пострадал. Участники — BMW и «Газель», рассказывают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах с места видно, что груз из фургона высыпался на проезжую часть.