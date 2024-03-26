В Казани мужчина устроил дебош в массажном салоне

В Казани на улице Хади Такташ произошел инцидент с клиентом массажного салона, который вместо ожидаемого расслабления вел себя достаточно агрессивно и использовал нецензурную лексику. Сотрудники заведения не смогли справиться с неконтролируемым посетителем и вызвали группу быстрого реагирования. Об этом инциденте сообщил наш корреспондент.
По прибытии в отделение полиции молодой человек не отрицал свою вину, рассказав, что причиной его задержания стало неподобающее поведение. По его словам, он пришел в салон для расслабления, однако из-за возникших претензий напряжение только усилилось. Точные причины его недовольства выяснить не удалось.
Дальнейшее расследование инцидента и выяснение всех обстоятельств предстоит правоохранителям.
Ранее мы писали, что жительница казанской пятиэтажки скидывает мусор из окна и устраивает пьяные дебоши. Жалобы в различные инстанции, включая Министерство экологии, не привели к желаемым изменениям.