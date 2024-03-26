В Казани мужчина устроил дебош в массажном салоне

По прибытии в отделение полиции молодой человек не отрицал свою вину, рассказав, что причиной его задержания стало неподобающее поведение. По его словам, он пришел в салон для расслабления, однако из-за возникших претензий напряжение только усилилось. Точные причины его недовольства выяснить не удалось.