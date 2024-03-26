В Туапсе при крупном пожаре погибли 3 человека

В Туапсе минувшей ночью произошел крупный пожар. Загорелся частный дом.



Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места происшествия, на которых небольшое строение пышет огнем. По их словам, пламя распространилось на территорию жилого здания, рядом с которым располагаются другие дома и газовые трубы, написали паблики.



Выяснилось, что информация о пожаре на улице Ереванской поступила в экстренную службу 25 марта в 23:48. Спасатели, оперативно прибывшие на место, установили, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.



В 00:34 удалось локализовать пожар, спустя 24 минуты его ликвидировали. В тушении возгорания участвовал 41 человек, из них 22 спасателя от МЧС России. Было задействовано 15 единиц техники.



По данным пресс-службы администрации Туапсинского района, при проведении работ по разбору завалов были обнаружены тела троих погибших. Их личности пока не установлены. Предварительно известно, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.