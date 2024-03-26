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В Туапсе при крупном пожаре погибли 3 человека

Предварительно названа причина возгорания.

Источник: МЧС РФ

В Туапсе минувшей ночью произошел крупный пожар. Загорелся частный дом.

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места происшествия, на которых небольшое строение пышет огнем. По их словам, пламя распространилось на территорию жилого здания, рядом с которым располагаются другие дома и газовые трубы, написали паблики.

Выяснилось, что информация о пожаре на улице Ереванской поступила в экстренную службу 25 марта в 23:48. Спасатели, оперативно прибывшие на место, установили, что огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

В 00:34 удалось локализовать пожар, спустя 24 минуты его ликвидировали. В тушении возгорания участвовал 41 человек, из них 22 спасателя от МЧС России. Было задействовано 15 единиц техники.

По данным пресс-службы администрации Туапсинского района, при проведении работ по разбору завалов были обнаружены тела троих погибших. Их личности пока не установлены. Предварительно известно, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

МЧС