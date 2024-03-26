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ТЦ «Небо» эвакуировали в Нижнем Новгороде 25 марта

К счастью, тревога оказалась ложной.

Источник: Комсомольская правда

Торгово-развлекательный центр «Небо» в центре Нижнего Новгорода эвакуировали вечером 25 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По словам очевидцев, около девяти часов вечера в торговом центре сработала пожарная сигнализация, включилось оповещение «Пожарная тревога. Пожалуйста, покиньте помещение через аварийные выходы». Началась эвакуация людей.

По неофициальной информации, причиной эвакуации стало сообщение о минировании. К «Небу» были стянуты службы быстрого реагирования, которые обследовали здание около двух часов. К счастью, тревога оказалась ложной.

Напомним, 23 марта в Нижнем Новгороде эвакуировали торговый центр «Гагаринский».

МЧС