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Лихачи устроили гонки на бешеной скорости в одном из туннелей Ташкента и сняли об этом «кино». Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях распространился ролик очередных опасных гонок на запредельной скорости на автомобилях. Лихачи устроили их в туннеле, сняв происходящее на видео, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ролик активно обсуждают автолюбители в канале «Водители Ташкента», осуждая зарвавшихся лихачей и предлагая применить к ним самое строгое наказание.

Свое мнение у себя на странице высказал также известный блогер Шухрат Курбанов. По его словам, водители, которые устраивают подобные гонки в черте городе, — априори преступники и наказывать их надо, как преступников, а не только штрафом за опасное вождение.

Курбанов также считает, что в туннелях надо запретить обгонять автомобили, поскольку это заведомо специфический объект, где любое нестандартное поведение может привести к непоправимым последствиям.

И самое главное, почему камеры не фиксируют таких «красавцев» в онлайн-режиме и не позволяют передавать данные ближайшему патрулю, чтобы предотвратить смертельную опасность и наказать убийц за рулем?

«Ну и в целом, пока вот такое шоу у нас будет считаться признаком крутости, особых изменений в поведении водителей глупо ожидать», — резюмирует Курбанов.

Напомним, что недавно тему хайповых видео, которые снимают блогеры, находясь за рулем своих авто, грубо нарушая при этом ПДД, поднимал известный юрист Хушнудбек Худойбердиев. Уже не в первый раз он требует ужесточить наказание за подобные действия.