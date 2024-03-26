Лихачи устроили гонки на бешеной скорости в одном из туннелей Ташкента и сняли об этом «кино». Видео

Ролик активно обсуждают автолюбители в канале «Водители Ташкента», осуждая зарвавшихся лихачей и предлагая применить к ним самое строгое наказание.
Свое мнение у себя на странице высказал также известный блогер Шухрат Курбанов. По его словам, водители, которые устраивают подобные гонки в черте городе, — априори преступники и наказывать их надо, как преступников, а не только штрафом за опасное вождение.
Курбанов также считает, что в туннелях надо запретить обгонять автомобили, поскольку это заведомо специфический объект, где любое нестандартное поведение может привести к непоправимым последствиям.
И самое главное, почему камеры не фиксируют таких «красавцев» в онлайн-режиме и не позволяют передавать данные ближайшему патрулю, чтобы предотвратить смертельную опасность и наказать убийц за рулем?
«Ну и в целом, пока вот такое шоу у нас будет считаться признаком крутости, особых изменений в поведении водителей глупо ожидать», — резюмирует Курбанов.
Напомним, что недавно тему хайповых видео, которые снимают блогеры, находясь за рулем своих авто, грубо нарушая при этом ПДД, поднимал известный юрист Хушнудбек Худойбердиев. Уже не в первый раз он требует ужесточить наказание за подобные действия.