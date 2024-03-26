Турция тщательно изучила данные по нападавшим в «Крокусе», пишут СМИ

«Анкара тщательно изучила все вопросы, связанные с этими двумя людьми, которые приехали в Турцию и вернулись в Москву, и обо всех событиях информирует Москву», — сообщило издание.
По данным газеты, оба подозреваемых, отправившихся в российскую столицу, ранее также прибыли в Турцию из нее.
«Другими словами, они следовали по маршруту Москва — Турция — Москва. В Турции они не зарегистрированы. Не было никаких предупреждений из Москвы в Анкару относительно этих двух людей. Естественно, нет ничего ненормального в возвращении двух людей, прибывших из Москвы и не имеющих никакой регистрации в Турции», — пишет издание.
Газета добавила, что Анкара ожидает расширения обмена информацией и документами, а также определения общих рамок для борьбы с ИГ**.
После задержания один из участников теракта в «Крокусе» признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей.
Другой обвиняемый, Шамсидин Фаридуни, публиковал в феврале в Instagram* фотографии из Стамбула, выяснило РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул». Среди опубликованных изображений есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация.