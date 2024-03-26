Турция тщательно изучила данные по нападавшим в «Крокусе», пишут СМИ

Другой обвиняемый, Шамсидин Фаридуни, публиковал в феврале в Instagram* фотографии из Стамбула, выяснило РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул». Среди опубликованных изображений есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.