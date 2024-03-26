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Конец света: в центре Казани выключились уличные фонари

Замыкание в электрощитке под Ложкинским мостом привело к погасанию фонарей.

Источник: Татарстан 24

Вчера вечером в центре Казани от улицы Чернышевского до Ташаяка погасли все уличные фонари. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке под Ложкинским мостом, в результате чего начали гореть провода, сообщил наш корреспондент.

Специалисты электросетей, прибывшие на место происшествия, не смогли быстро устранить неисправность и обратились за помощью к городским службам. Сроки восстановления уличного освещения на данный момент остаются неопределенными.

Ситуация вызвала испуг среди прохожих, особенно когда из электрощитка начали посыпаться искры, а затем появился густой дым. К счастью, серьезных последствий удалось избежать, и никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что короткое замыкание чуть не спровоцировало пожар в сауне в Казани. На следующее утро в помещении случился потоп.

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