Конец света: в центре Казани выключились уличные фонари

Вчера вечером в центре Казани от улицы Чернышевского до Ташаяка погасли все уличные фонари. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке под Ложкинским мостом, в результате чего начали гореть провода, сообщил наш корреспондент.
Специалисты электросетей, прибывшие на место происшествия, не смогли быстро устранить неисправность и обратились за помощью к городским службам. Сроки восстановления уличного освещения на данный момент остаются неопределенными.
Ситуация вызвала испуг среди прохожих, особенно когда из электрощитка начали посыпаться искры, а затем появился густой дым. К счастью, серьезных последствий удалось избежать, и никто не пострадал.
Ранее мы рассказывали, что короткое замыкание чуть не спровоцировало пожар в сауне в Казани. На следующее утро в помещении случился потоп.