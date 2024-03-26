В суд Воронежа поступило уголовное дело о расстреле двух бойцов ЧВК «Вагнер»

Как уже сообщал «МК в Воронеже», 6 июля в Хохольском районе Воронежской области было найдено два трупа мужчин в камуфляже — на телах были обнаружены огнестрельные ранения. Это произошло недалеко от села Оськино, рядом с трассой «Воронеж-Луганск». Возле тел военных был обнаружен УАЗ, в котором находилось огнестрельное оружие.