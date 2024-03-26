В суд Воронежа поступило уголовное дело о расстреле двух бойцов ЧВК «Вагнер»

В расстреле бойцов ЧВК «Вагнер» обвиняется Ярослав Шеховцев. На него заведено дело по статье «пункт “а” части 2 статьи 105 УК РФ». Дата первого заседания, которое будет вести судья Петр Попов, пока не назначена.
Как уже сообщал «МК в Воронеже», 6 июля в Хохольском районе Воронежской области было найдено два трупа мужчин в камуфляже — на телах были обнаружены огнестрельные ранения. Это произошло недалеко от села Оськино, рядом с трассой «Воронеж-Луганск». Возле тел военных был обнаружен УАЗ, в котором находилось огнестрельное оружие.
Впоследствии стало известно, что убитые являются членами ЧВК «Вагнер», которые шествовали по нашему региону 24 июня 2023 года. Предположительно, бойцы были расстреляны за отказ участвовать в мятеже. Документов при них обнаружено не было.
Воронежский СК тогда сообщал, что по подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Ш., который дал признательные показания. На допросе он сознался, что является бойцом ЧВК «Вагнер» и двое его сослуживцев были убиты 24 июня за отказ в мятеже.