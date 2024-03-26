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В Омской области замечен новый вид мошенничества

Во вторник, 26 марта 2024 года, Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило о новой схеме мошенничества.

Мошенники пытаются вновь выдать себя за сотрудников.

«Жители города и работники ведомства сообщили о поступающих звонках якобы от лица руководителя Роспотребнадзора, а также его заместителей с просьбой оказать финансовую помощь для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия в городе и области, переведя деньги на специальные банковские счета», — пояснили в ведомстве.

Омичей просят проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

«Обращаем внимание, что Управление Роспотребнадзора по Омской области, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти не занимается сбором денежных средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи», — заявили в надзорном органе.

Тех, кто стал жертвами обмана, также призывают обращаться в полицию.