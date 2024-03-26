В Омской области замечен новый вид мошенничества

«Жители города и работники ведомства сообщили о поступающих звонках якобы от лица руководителя Роспотребнадзора, а также его заместителей с просьбой оказать финансовую помощь для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия в городе и области, переведя деньги на специальные банковские счета», — пояснили в ведомстве.