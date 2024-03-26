В Уфе оператора станка насмерть придавило листами ДСП

22 марта на голову оператора станка упали листы ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) в процессе их переборки. От полученных травм мужчина скончался.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.
В Уфе 33-летнего работника насмерть придавило листами ДСП. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в РБ.
22 марта на голову оператора станка упали листы ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) в процессе их переборки. От полученных травм мужчина скончался.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.