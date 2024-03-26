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В Уфе оператора станка насмерть придавило листами ДСП

В Уфе 33-летнего работника насмерть придавило листами ДСП. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

22 марта на голову оператора станка упали листы ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) в процессе их переборки. От полученных травм мужчина скончался.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

несчастный случай