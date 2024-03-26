В Ростове-на-Дону пенсионеру вернули деньги, которые были похищены с его карты

В Ростовской области пенсионеру из Ростова-на-Дону через суд вернули деньги, которые были похищены с его карты. Права мужчины защитили сотрудники прокуратуры.
Как уточнили в надзорном ведомстве, в марте 2023 года незнакомый человек перевел с банковского счета пострадавшего 66 тысяч рублей. После этого было возбуждено дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Еще через время прокуратура подала иск.
— В защиту пенсионера обратились с заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. В итоге эти требования были удовлетворены, и в пользу пострадавшего взыскали 70 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.
Отметим, решение суда пока не вступило в силу, поэтому ответчик еще может оспорить его через встречный иск.