В Ростове-на-Дону пенсионеру вернули деньги, которые были похищены с его карты

Как уточнили в надзорном ведомстве, в марте 2023 года незнакомый человек перевел с банковского счета пострадавшего 66 тысяч рублей. После этого было возбуждено дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Еще через время прокуратура подала иск.