Роспотребнадзор предупредил воронежцев об опасном сливочном масле

Такие данные воронежские специалисты получили от коллег из Татарстана, которые обнаружили фальсифицированное сливочное масло производства ООО «Чизмилк». Выяснилось, что по адресу указанному в документах не производят молочную продукцию — там находится территория бывшего строительного комбината, которая сейчас используется в качестве автостоянки. Таким образом, сливочное масло производят в неизвестных условиях и неустановленном месте.