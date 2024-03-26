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Роспотребнадзор предупредил воронежцев об опасном сливочном масле

Изготовитель молочной продукции существует только в документации.

Молочную продукцию несуществующего изготовителя обнаружили на рынке, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Такие данные воронежские специалисты получили от коллег из Татарстана, которые обнаружили фальсифицированное сливочное масло производства ООО «Чизмилк». Выяснилось, что по адресу указанному в документах не производят молочную продукцию — там находится территория бывшего строительного комбината, которая сейчас используется в качестве автостоянки. Таким образом, сливочное масло производят в неизвестных условиях и неустановленном месте.

Санврачи уведомили правительство Воронежской области о выявленном нарушении. Воронежцев, заметивших опасное масло на полках магазинов, специалисты попросили сообщать в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор