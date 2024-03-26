Сотрудник ГИБДД Свердловской области погиб в ДТП

Берэк Ахметов родился в Богдановичском районе Свердловской области. Срочную службу он проходил во внутренних войсках МВД России. С 2008 года начал службу в должности инспектора ДПС ГИБДД Богдановича. С 2015 года работал в ДПС Заречного.