Сотрудник ГИБДД Свердловской области погиб в ДТП

Об этом сообщили в МО МВД России «Заречный».
Берэк Ахметов родился в Богдановичском районе Свердловской области. Срочную службу он проходил во внутренних войсках МВД России. С 2008 года начал службу в должности инспектора ДПС ГИБДД Богдановича. С 2015 года работал в ДПС Заречного.
За период службы награжден медалями МВД России "За отличие в службе, почетными грамотами и благодарностями. У него осталось два сына и дочь.
«Руководство, личный состав и ветераны скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного Ахметова Берэка. Вечная память», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура Березовского проконтролирует ход проведения доследственной проверки по факту смертельной аварии, случившейся на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. В аварии погибли два человека, четыре — получили различные травмы.
Ведомство даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки.