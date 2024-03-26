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Сотрудник ГИБДД Свердловской области погиб в ДТП

23 марта в ДТП трагически погиб старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Заречный» Берэк Ахметов.

Об этом сообщили в МО МВД России «Заречный».

Берэк Ахметов родился в Богдановичском районе Свердловской области. Срочную службу он проходил во внутренних войсках МВД России. С 2008 года начал службу в должности инспектора ДПС ГИБДД Богдановича. С 2015 года работал в ДПС Заречного.

За период службы награжден медалями МВД России "За отличие в службе, почетными грамотами и благодарностями. У него осталось два сына и дочь.

«Руководство, личный состав и ветераны скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного Ахметова Берэка. Вечная память», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура Березовского проконтролирует ход проведения доследственной проверки по факту смертельной аварии, случившейся на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. В аварии погибли два человека, четыре — получили различные травмы.

Ведомство даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки.