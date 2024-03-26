Грудничок внезапно умер в Колпино

Во Фрунзенском районе Петербурга внезапно умер младенец. Произошло это днем 25 марта. Сначала родители заметили, что сын был вялый и не просыпался. Поэтому они вызвали скорую помощь. Медики в состоянии клинической смерти увезли малыша в больницу. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».