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Грудничок внезапно умер в Колпино

Десятимесячный малыш, по предварительным данным, умер от остановки сердца.

Источник: Комсомольская правда

Во Фрунзенском районе Петербурга внезапно умер младенец. Произошло это днем 25 марта. Сначала родители заметили, что сын был вялый и не просыпался. Поэтому они вызвали скорую помощь. Медики в состоянии клинической смерти увезли малыша в больницу. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Скорая помощь забрала 10-месячного мальчика из съемной квартиры на Белградской улице и увезла в Филатовскую больницу в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, малыш скончался, — указал источник.

По предварительным данным, грудничок умер от остановки сердца. Точные причины смерти установит экспертиза.

По данным агентства, родители погибшего являются гражданами Узбекистана. Помимо грудничка у них еще есть две дочери.

Ранее SPB.KP.RU писал, что годовалая девочка из Ленобласти порвала промежность из-за игры у швейной машинки. Она по неосторожности села на стержень для нитей.

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