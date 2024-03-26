Погибшую в теракте в «Крокусе» Юлию Чечину похоронят в субботу в Волгограде

Погибшую во время ужасающего теракта в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске Юлию Чечину похоронят в Волгограде на девятый день после смерти. Похороны пройдут на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе 30 марта. Сейчас траурную церемонию готовят родственники и друзья погибшей волгоградки, которых объединило общее горе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
— В субботу будут похороны в Волгограде, как только в город доставят гроб с ее телом, — рассказала сайту volgograd.kp.ru племянница Елена.
Напомним, Юлия Чечина была предпринимателем на Тракторозаводском рынке. Группа «Пикник» была ее любимой группой, она не раз ездила на ее выступления. Поехала волгоградка и на роковой концерт в «Крокус Сити Холл». 22 марта подруга встретила Юлию на вокзале и отвезла в Красногорск. За пять минут до появления террористов, которые начали расстреливать пришедших на концерт, она прислала подруге снимок со словами: «Жизнь удалась!». После ее телефон замолчал.
Подруги надеялись найти ее живой, так как Юлия Чечина попала на видео, когда спускалась по лестнице в потоке людей. Но из здания она так и не вышла. 24 марта ее тело опознали. Узнав о том, что она была в «Крокусе», параллельно искали волгоградку брат Виктор из Санкт-Петербурга и его семья. Сейчас они объединись с друзьями Юлии в Волгограде, вместе готовятся к похоронам. Столичные власти оплатили гроб и его перевозку.
Напомним, по последним данным известно о 139 погибших во время зверского теракта в «Крокусе», получили ранения еще более 180 человек.