Погибшую в теракте в «Крокусе» Юлию Чечину похоронят в субботу в Волгограде

Подруги надеялись найти ее живой, так как Юлия Чечина попала на видео, когда спускалась по лестнице в потоке людей. Но из здания она так и не вышла. 24 марта ее тело опознали. Узнав о том, что она была в «Крокусе», параллельно искали волгоградку брат Виктор из Санкт-Петербурга и его семья. Сейчас они объединись с друзьями Юлии в Волгограде, вместе готовятся к похоронам. Столичные власти оплатили гроб и его перевозку.