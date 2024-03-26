В Крыму расчистили от снега Анагарский перевал

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение, которое продолжает действовать 26 марта. Сообщалось, что в республике ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Кроме того, в регионе прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Ожидается, что его скорость будет достигать 22−27 м/с.