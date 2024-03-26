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В Крыму расчистили от снега Анагарский перевал

Дорогу на Ангарском перевали в Крыму расчистили от снега.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 70% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: пресс-служба «Крымавтодора»

Во вторник, 26 марта, в Крыму расчистили от снега Анагарский перевал. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымавтодора».

По данным госпредприятия, на Ангарском перевале сейчас ноль градусов. Там идет снег.

— Дорожники провели регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение, которое продолжает действовать 26 марта. Сообщалось, что в республике ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Кроме того, в регионе прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Ожидается, что его скорость будет достигать 22−27 м/с.