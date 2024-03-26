В Красноярске осудят серийного поджигателя чужих машин

Жителя Красноярска осудят за серию поджогов машин, устроенных им на улицах города. 33-летний пироман орудовал с июля по октябрь 2023 года в Кировском районе краевой столицы, по ночам повреждая чужие автомобили с помощью картона, пакета и зажигалки. Устроив пожар, он скрывался с места происшествия.
Мотивы поступков мужчины так и остались непонятными. С хозяевами подожженного транспорта он счеты точно не сводил, поскольку их не знал. Полицейским он признался, что поджигал просто так, и машины специально не выбирал. В общей сложности, он попытался уничтожить огнем восемь автомобилей. Ущерб, причиненный их владельцам, немного не дотягивает до четырех миллионов рублей.
Поджигателя задержали по горячим следам после попытки уничтожения очередного авто. Было заведено уголовное дело. Оказалось, что его фигурант ранее судим за имущественные преступления. Теперь он ответит по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога». Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый дожидается суда под стажей.