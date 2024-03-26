В Красноярске осудят серийного поджигателя чужих машин

Мотивы поступков мужчины так и остались непонятными. С хозяевами подожженного транспорта он счеты точно не сводил, поскольку их не знал. Полицейским он признался, что поджигал просто так, и машины специально не выбирал. В общей сложности, он попытался уничтожить огнем восемь автомобилей. Ущерб, причиненный их владельцам, немного не дотягивает до четырех миллионов рублей.