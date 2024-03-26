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Нетрезвый водитель в Хиве насмерть сбил двух мальчиков-близнецов и получил более девяти лет тюрьмы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Суд приговорил виновника смертельного ДТП в Хивинском районе к девяти годам и одному месяцу лишения свободы. Из-за пьяного водителя в аварии погибли двое детей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Пресс-служба УБДД УВД Хорезмской области рассказала подробности случившегося. Авария произошла в декабре прошлого года в Хивинском районе на 32-м километре дороги Хива — Янгиарык.

Нетрезвый водитель наехал на трех несовершеннолетних детей, двое из которых — мальчики-близнецы Хасан и Хусан — скончались на месте. Водитель скрылся с места происшествия..

ДТП произошло в темное время суток. Свое нетрезвое состояние мужчина объяснил в суде тем, что ехал со свадьбы, где употреблял спиртное. Он признал свою вину и принес свои извинения родителям погибших детей..

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 117 (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии) и части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.

Водитель получил девять лет и один месяц лишения свободы. Также его на три года лишили права управлять автомобилем.

Напомним, что недавно в Хорезмской области перевернулся Cobalt с несовершеннолетними пассажирками.