Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологические работы начнутся в Городце на месте обвала

Скоро рабочие снимут дополнительный слой грунта в районе провала.

Ряд совещаний было проведено по обвалу дорожного полотна на автостанции в Городце, сообщил глава местного самоуправления муниципального округа Александр Мудров в своем телеграм-канале.

Напомним, очевидцы обнаружили провал на дороге вечером 24 марта. Место было оперативно оцеплено. Однако позже в углублении обнаружили помещение.

«Службами ЖКХ проведено ограждение места сигнальными лентами и блоками, перенесены остановочные павильоны. Также вчера на месте побывали специалисты археологической группы, которым в ближайшее время предстоит исследовать внутренние слои обнаруженных подземных помещений», — написал Мудров.

Он добавил, что до начала археологических работ необходимо произвести расширение участка и обеспечить полную безопасность для спуска специалистов. В ближайшие дни коммунальщики снимут дополнительный слой грунта, после чего начнутся раскопки.

«Результаты археологических заключений позволят нам спланировать дальнейшую работу по устранению образовавшегося обвала», — уточнил Александр Мудров.

Ранее сообщалось, что деревянные конструкции обнаружили при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Оказалось, что они не предоставляют археологической ценности.

археология