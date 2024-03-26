Археологические работы начнутся в Городце на месте обвала

Ряд совещаний было проведено по обвалу дорожного полотна на автостанции в Городце, сообщил глава местного самоуправления муниципального округа Александр Мудров в своем телеграм-канале.
Напомним, очевидцы обнаружили провал на дороге вечером 24 марта. Место было оперативно оцеплено. Однако позже в углублении обнаружили помещение.
«Службами ЖКХ проведено ограждение места сигнальными лентами и блоками, перенесены остановочные павильоны. Также вчера на месте побывали специалисты археологической группы, которым в ближайшее время предстоит исследовать внутренние слои обнаруженных подземных помещений», — написал Мудров.
Он добавил, что до начала археологических работ необходимо произвести расширение участка и обеспечить полную безопасность для спуска специалистов. В ближайшие дни коммунальщики снимут дополнительный слой грунта, после чего начнутся раскопки.
«Результаты археологических заключений позволят нам спланировать дальнейшую работу по устранению образовавшегося обвала», — уточнил Александр Мудров.
Ранее сообщалось, что деревянные конструкции обнаружили при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Оказалось, что они не предоставляют археологической ценности.