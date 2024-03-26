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Отец попросил наказания для сына в Жамбылской области

В Жамбылской области рассмотрели административное дело в отношении мужчины, устроившего скандал и обматерившего своего отца. Последний попросил наказать сына, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Дело рассматривалось Кордайским районным судом по ч.2 ст. 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений). Установлено, что в феврале 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал и в ходе семейной ссоры выражался нецензурными словами в адрес своего отца. До этого, в июле 2023 года, он постановлением суда по ст.73 КоАП был подвергнут наказанию в виде административного ареста на 10 суток, то есть аналогичное правонарушение было им совершено повторно в течение года. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Потерпевший — отец правонарушителя, просил суд применить к сыну наказание, поскольку такие действия с его стороны продолжаются неоднократно», — отметили в суде.

В итоге житель региона был признан виновным и получил 10 суток ареста. Постановление уже вступило в законную силу. Добавим, что согласно ч.2 ст. 73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на десять суток.

Напомним, ранее в Западно-Казахстанской области мужчина во время медосвидетельствования нецензурно выражался в адрес фельдшера и был наказан за мелкое хулиганство. Он тоже получил 10 суток административного ареста.