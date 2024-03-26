Отец попросил наказания для сына в Жамбылской области

Дело рассматривалось Кордайским районным судом по ч.2 ст. 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений). Установлено, что в феврале 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал и в ходе семейной ссоры выражался нецензурными словами в адрес своего отца. До этого, в июле 2023 года, он постановлением суда по ст.73 КоАП был подвергнут наказанию в виде административного ареста на 10 суток, то есть аналогичное правонарушение было им совершено повторно в течение года. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.