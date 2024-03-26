Мужчину обвинили в теракте после поджога двери музея в Саратове

Ранее в главке сообщали, что в ночь на 21 декабря 2023 года произошло возгорание входной двери здания на улице Московская, после чего полицейские задержали 21-летнего жителя соседней области, который на заправке купил канистру и бензин, а затем совершил поджог. Задержанный пояснил полицейским, что 20 декабря ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит по доверенности. Следом ему позвонил «сотрудник Центробанка» и посоветовал взять кредит на 190 тысяч рублей и перевести их на банковский счет, который ему продиктовали. Чтобы вернуть деньги, ему предложили поджечь объект в Саратове, что он и сделал. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что речь идет о здании, в котором располагается музей истории СВО.