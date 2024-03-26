«Кричал, что убьёт»: очевидцы рассказали подробности массовой перестрелки под Новосибирском

"Новые жильцы посёлка Каменка и не помнят, как люди жили до всяких микрорайонов Олимпийская слава, Гармонии и так далее. В 2010 годах местные бандиты, которые не могли поделить территорию, между собой постоянно устраивали разборки, а в посёлок Каменка полиция даже боялись приезжать в то время, — считает Виктор.