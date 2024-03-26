5,2 тысячи литров поддельного алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции накрыли подпольных бутлегеров, которые поставляли в магазины города поддельный алкоголь. У них изъяли около 5,2 тысячи литров контрафактного спиртного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Подпольный бизнес организовал 43-летний нижегородец, набрав себе работников — всего их было около 10 человек. Одни закупали сырье и в кустарных условиях производили поддельный алкоголь из этилового спирта, другие обеспечивали хранение и сбыт контрафакта через 21 продуктовый магазин. Сейчас сотрудники полиции проверяют торговые точки.
Полиция при поддержке Росгвардии провели более 50 обысков, в том числе в квартирах и автомобилях подельников. Кроме готового контрафактного алкоголя, изъято около 18,4 тысячи литров спиртового сырья.
По факту незаконного оборота спиртного возбуждено уголовное дело.