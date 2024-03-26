5,2 тысячи литров поддельного алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде

Подпольный бизнес организовал 43-летний нижегородец, набрав себе работников — всего их было около 10 человек. Одни закупали сырье и в кустарных условиях производили поддельный алкоголь из этилового спирта, другие обеспечивали хранение и сбыт контрафакта через 21 продуктовый магазин. Сейчас сотрудники полиции проверяют торговые точки.