Наркодилера с крупной партией кокаина задержали в Астане

«Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержан водитель автомашины Haval, у которого при личном обыске из кармана куртки изъяты 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. При обыске автомашины сотрудники обнаружили еще 76 таких свертков», — говорится в сообщении.