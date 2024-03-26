Наркодилера с крупной партией кокаина задержали в Астане

«Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержан водитель автомашины Haval, у которого при личном обыске из кармана куртки изъяты 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. При обыске автомашины сотрудники обнаружили еще 76 таких свертков», — говорится в сообщении.
По месту жительства подозреваемого обнаружен тайник с наркотическими веществами. Полицейские обнаружили весы, пакеты ziplock, изоленты и наркотики.
«Согласно акту исследования, установлено, что изъятые наркотические вещества — 43 гр кокаина, 600 гр мефедрона и 100 гр альфа-PVP», — добавили в полиции.
По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.