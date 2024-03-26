В Минске многодетная мать задушила бывшего мужа, обмотав шею пожарным шлангом

В Минске пьяная многодетная мать задушила бывшего мужа, обмотав его шею пожарным шлангом. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.
Из материалов дела следует, что 43-летняя минчанка в состоянии алкогольного опьянения 12 ноября 2023 года вечером во время ссоры с бывшим мужем нанесла ему по различным частям тела не менее 15 ударов руками, деревянной шваброй, а также другими твердыми тупыми предметами.
Сказано, что обвиняемая оцарапала ему лицо, а затем толкнула экс-супруга, из-за чего тот упал. Фигурантка стала удерживать мужчину тяжестью своего тела.
«Обмотав далее пожарным шлангом шею мужчины и создав петлю, которую затянула, женщина продолжила удерживать потерпевшего в таком положении, чем перекрыла ему доступ воздуха», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате сдавливания шеи. В прокуратуре Минска обратили внимание на то, что у фигурантки четверо детей, двое из которых 2014 года рождения. Говорится, что сейчас многодетные дети находятся под опекой 21-летней сестры. Минчанке предъявлено обвинение по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство. Она находится под стражей.