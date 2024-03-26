В Минске многодетная мать задушила бывшего мужа, обмотав шею пожарным шлангом

Сообщается, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате сдавливания шеи. В прокуратуре Минска обратили внимание на то, что у фигурантки четверо детей, двое из которых 2014 года рождения. Говорится, что сейчас многодетные дети находятся под опекой 21-летней сестры. Минчанке предъявлено обвинение по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство. Она находится под стражей.