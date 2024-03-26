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Хозяин квартиры погиб при пожаре в многоэтажке в Гомеле

Тревожная информация о ЧП на восьмом этаже в доме по ул. Якуба Коласа поступила в 00.27 26 марта. Работники МЧС на полу в горящей кухне обнаружили обгоревшее тело хозяина квартиры 1964 года рождения. Огонь повредил имущество в кухне. Закопчены стены и потолок в квартире.

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в девятиэтажном доме погиб хозяин одной из квартир, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Тревожная информация о ЧП на восьмом этаже в доме по ул. Якуба Коласа поступила в 00.27 26 марта. Работники МЧС на полу в горящей кухне обнаружили обгоревшее тело хозяина квартиры 1964 года рождения. Огонь повредил имущество в кухне. Закопчены стены и потолок в квартире.

Причины пожара и гибели человека устанавливают. Рассматривают версию о неосторожном обращение с огнем при курении.