Хозяин квартиры погиб при пожаре в многоэтажке в Гомеле

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в девятиэтажном доме погиб хозяин одной из квартир, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.



Тревожная информация о ЧП на восьмом этаже в доме по ул. Якуба Коласа поступила в 00.27 26 марта. Работники МЧС на полу в горящей кухне обнаружили обгоревшее тело хозяина квартиры 1964 года рождения. Огонь повредил имущество в кухне. Закопчены стены и потолок в квартире.



Причины пожара и гибели человека устанавливают. Рассматривают версию о неосторожном обращение с огнем при курении.