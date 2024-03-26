Жителя НСО, посадившего друга на цепь, приговорили к 3,6 годам строгого режима

Черепановский районный суд вынес приговор в отношении жителя Маслянино, который в ходе совместного распития спиртного посадил своего товарища на цепь и украл у него телефон. Об этом сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, суд установил, что в апреле 2023 года подсудимый находился в арендуемом доме в Маслянино и распивал спиртные напитки с потерпевшим, которого предложил оформить как индивидуального предпринимателя. Последний от предложения отказался.
Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подсудимый избил собутыльника и посадил на цепь: сначала в погребе, а затем в комнате у батареи. При этом злоумышленник забрал телефон потерпевшего, который в последствии сдал в ломбард.
Когда нападающий уснул, потерпевшему удалось освободиться и убежать. В отношении жителя р.п. Маслянино было возбуждено уголовное дело. Суд вынес приговор о лишении свободы на 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
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