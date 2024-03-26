Унесли штангу с многофункциональной площадки 18-летние жители Хабаровска

— Сотрудники полиции № 7 УМВД России по Хабаровску выяснили, что двое местных жителей — 18-летний парень и его судимый за угон товарищ — причастны к краже. Они унесли штангу с целью использовать ее для занятий культуризмом дома, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.