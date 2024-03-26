Унесли штангу с многофункциональной площадки 18-летние жители Хабаровска

Представители одного из спортивных учреждений обратились в полицию с жалобой на кражу металлической штанги с многофункциональной площадки в Кировском районе. Ущерб оценен в 47 тысяч рублей.
— Сотрудники полиции № 7 УМВД России по Хабаровску выяснили, что двое местных жителей — 18-летний парень и его судимый за угон товарищ — причастны к краже. Они унесли штангу с целью использовать ее для занятий культуризмом дома, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Полиция изъяла украденный инвентарь и вернет его законному владельцу после проведения следственных процедур. Завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Подозреваемым назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.