Меры безопасности усилили в концертном зале «Юпитер» в Нижнем Новгороде после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили представители учреждения в социальных сетях.
— Просим вас приходить на мероприятия заблаговременно и отнестись с пониманием к предпринятым мерам по более тщательной проверке, — говорится в сообщении. — Безопасность наших посетителей — это основной приоритет.
Так, при проведении массовых мероприятий будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и будет организовано дежурство группы быстрого реагирования.
Также сообщается, что всех посетителей концертного зала будут тщательно досматривать на входе.
Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручения, в том числе привести медицинские и другие спецслужбы в режим повышенной готовности.
Ранее глава региона уже выразил соболезнования всем родным и близким погибших в результате теракта в Москве. Также он пожелал сил для восстановления всем пострадавшим.