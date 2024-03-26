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Меры безопасности усилили в концертном зале «Юпитер» в Нижнем Новгороде

Контроль усилят при проведении массовых мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

Меры безопасности усилили в концертном зале «Юпитер» в Нижнем Новгороде после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили представители учреждения в социальных сетях.

— Просим вас приходить на мероприятия заблаговременно и отнестись с пониманием к предпринятым мерам по более тщательной проверке, — говорится в сообщении. — Безопасность наших посетителей — это основной приоритет.

Так, при проведении массовых мероприятий будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и будет организовано дежурство группы быстрого реагирования.

Также сообщается, что всех посетителей концертного зала будут тщательно досматривать на входе.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручения, в том числе привести медицинские и другие спецслужбы в режим повышенной готовности.

Ранее глава региона уже выразил соболезнования всем родным и близким погибших в результате теракта в Москве. Также он пожелал сил для восстановления всем пострадавшим.